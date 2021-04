Håndsrækning til nyt komfur

Der var kun fire blus på det gamle, udtjente komfur. Med seks blus er det nu muligt, at medarbejderne kan betjene komfuret fra begge sider.

Ringsteds to Lionsklubber og Vognmand Kurt Hansen Ringsted er blandt donorerne, og de var fredag middag mødt op for at besigtige komfuret.