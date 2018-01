Se billedserie Det nuværende gulv i Ringsted Sportscenters store Hal A er et parketgulv, der lakeres årligt. Brædderne, der udgør gulvet, kan forskyde sig i højden, hvilket kan give floorball-spillerne problemer. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Håndbold-arena skifter gulv

Ringsted - 07. januar 2018 kl. 23:10 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To årtiers slid blev det til for gulvet i Ringsted Sportcenters store hal. Til sommer rives det oprindelige gulv op, og et nyt moderne gulv finder sin plads. Det nye gulv er en forbedring i forhold til det hidtidige gulv af træ, lover idrætsinspektør Karl-Åge Søltoft.

- Et pulastic-gulv er helt plant i overfalden. Det giver et bedre rul på bolden, og det giver en bedre spilleflade at spille på. Til den type aktiviteter, vi har i hallerne, er det helt klart et pulastic-gulv, der både er oppe i tiden og er fremtiden, siger han.

Hal A - eller Dansk Kabel TV Arena, som den også hedder - bruges eksempelvis af TMS Ringsted og Benløse Floorball til ligakampe. Derfor skal gulvet skiftes i sommerferien, hvor de to ligaer ligger stille.

I alt er der 1000 m2 gulv, der skal skiftes i hallen. De 800 m2 udgør selve spillearealet, mens de resterende 200 m2 er areal udenfor banen.

Karl-Åge Søltoft regner med, at det tager en til to måneder at skifte gulvet. Det baserer han på erfaringerne, sportcenteret gjorde, da de udskiftede gulvet i Hal C til et lignende gulv.

Prisen bliver 1,2 millioner kroner, som er afsat på kommunens budget for 2018.

Udskiftningen er nødvendig, fastslår idrætsinspektør Karl-Åge Søltoft.

- Det nuværende gulv er slidt ned. Det har ligget der siden 1998, da hallen blev bygget. Så det har holdt, som man har kunnet forvente, siger han.

En af fordelene ved det nye gulv - udover den plane overflade - er mindre vedligeholdelse. Det hidtidige trægulv skulle lakeres en gang årligt for at sikre, at der ikke kom vandskader i gulvet, men det nye sådan set først skal overfladebehandles om 30-35 år.

Derudover er gulvet også mere slidstærkt i forhold til et almindeligt trægulv uden at gå på kompromis med spillekvaliteten. Det er derfor, pulastic-gulvet blev valgt, siger Karl-Åge Søltoft.

- Vedligeholdelsesmæssigt er der fordele og det har de samme egenskaber som trægulv i forhold til opspring af bolde. De primære årsager er vedligeholdelse og spillekvalitet, siger han.