Man kan booke møde med vicerektor Claus Junge, studievejledere og elever. Her står han med tidligere rektor Helle Romme, som i december sidste år blev afløst af Niels-Erik Hybholt. Foto: Anders Ole Olsen

HHX og HTX holder alternativt åbent hus

Mange unge skal snart sætte kryds ved den ungdomsuddannelse, de ønsker at begynde på. Det valg kan være svært, når de traditionelle åbent hus-arrangementer er aflyst. Men selvom alle undervisningsinstitutioner er lukket, kan interesserede unge og deres forældre stadig se HHX og HTX indefra og høre mere om skolen.

HHX og HTX på ZBC Ringsted har lavet et alternativt åbent hus. Alle tirsdage og torsdage frem til vinterferien kan man bestille et virtuelt møde med vicerektor, studievejledere og elever.

- HHX og HTX på ZBC Ringsted er kendt for et godt studiemiljø med et stærkt sammenhold og inspirerende projektorienteret undervisning. Det vil vi gerne fortælle områdets unge om. Når situationen er som nu, må vi derfor tage alternativer i brug, så de unge kan blive klogere på deres studievalg, siger Niels-Erik Hybholt, rektor på HHX og HTX, ZBC Ringsted i en pressemeddelelse.