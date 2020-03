Der er indmarch klokken 10 ved lørdagens gymnstikopvisning i RIngsted Sport Center og første hold er på gulvet klokken 10.10. Foto: Anders Ole Olsen

Gymnastikopvisning gennemføres

Ringsted - 06. marts 2020 kl. 16:41 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted IF's gymnastikafdeling gennemfører sin opvisning i Ringsted Sport Center lørdag 7. marts fra klokken 10-16.

Det oplyser foreningens formand Henrik Striboldt til DAGBLADET.

- På baggrund af myndighedernes udmelding i dag om skærpede tiltag for at begrænse Corona-smitte, har Ringsted Kommune, hvorunder Ringsted Sport Center hører ind under, holdt direktionsmøde fredag klokken 13.30. Vi har efterfølgende fået oplyst, at det blev besluttet, at arrangører af større arrangementer selv skal vurdere smitterisiko og tage beslutning om afholdelse, skriver han i en mail til avisen.

Ringsted IF Gymnastik er arrangør af lokalopvisningen, og bestyrelsen har vurderet ud fra praktisk erfaring, at det til enhver tid samlede antal personer under opvisninger, vil ligge et godt stykke under 1.000 personer. Derfor har vi i samarbejde med Ringsted Sportcenter truffet beslutning om at gennemføre opvisningen.

- Der henstilles naturligvis til, at alle, som gæster Ringsted Sportcenter under opvisningen, aktivt søger en begrænsning af eventuel smitterisiko ved at følge de gældende vejledninger, som løbende publiceres af myndighederne, påpeger Henrik Striboldt.

Ringsted Kommune meddelte tidligere fredag i en pressemeddelelse, at arrangører, der benytter Ringsted Kommunes faciliteter, selv skal lave en vurdering af arrangementets størrelse, og vurdere, om arrangementet bør aflyses eller udskydes efter øvrig vurdering af smitterisiko i forhold til de særligt udsatte grupper defineret af Sundhedsstyrelsen.

Ringsted Kommune vil løbende selv lave samme vurdering ved øvrige arrangementer i kommunens regi.

