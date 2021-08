Martin Damgaard klar til at tage hul på sin sæson nummer 50 i Ringsted Idrætsforening som gymnastikinstruktør. Foto: Bodil Pinholt

Gymnastikken er noget der skal komme indefra

Ringsted - 11. august 2021 kl. 12:36 Af Bodil Pinholt

Efter en gymnastik-amtsopvisning i Ringsted i 1971 blev Martin Damgaard spurgt, om han ikke ville være træner for et drengehold i Ringsted. Han havde imponeret RIF med sit drengehold fra Næsby-Tyvelse Gymnastikforening.

I år er det således 50 år siden Martin Damgaard blev instruktør i Ringsted, og han er stadig aktiv i foreningen som instruktør.

Han synes det kunne være spændende at få nye udfordringer i Ringsted. Her ville prøve nogle af de filosofier af, som han havde oplevet, da han i 1967-68 var på et års turné med Flensted Jensens Danish Gymteam i USA.

I Næsby-Tyvelse Gymnastikforening, hvor Martin Damgaard havde slidt sine første gymastiksko, hang man lidt i traditionerne. Der var meget med formgivende øvelser og så skulle gymnasterne lære at gå i takt. Der var meget disciplin.

- Jeg synes de øvelser tog en evighed, jeg følte det som om, at vi kun havde fem minutter til spring, husker Martin Damgaard.

Han ville helst springe, det synes han var sjovest. Dengang var der spring over buk, overslag på plint og kraftspring. Hvis man var rigtig dygtig kunne man få lov at lave araberspring og flikflak. Gymnastikforening havde en rullemåtte, en buk og en plint. Det var alt.

Da Martin Damgaard i begyndelsen af 1971'erne blev træner i Tyvelse, måtte diskutere længe med bestyrelsen for at få et springbræt, for holdningen var, at man skulle kunne springe ved egen kraft.

1970'erne var en brydningstid for gymnastikken. Der blev bygget idrætshaller rundt omkring, hvor man også kunne spille håndbold og badminton. Gymnastikken fik konkurrence, og drengegymnastik var på retur.

Da Martin Damgaard kom til Ringsted som træner lærte drengene først de grundlæggende øvelser, at stå på hovedet og helst også at på hænder. De skulle lave vejrmøller og araberspring og de skulle hurtigt lære at slå flikflak.

- Det var ligesom statusøvelser - flikflak og gå på hænder. Det gave identitet, fortæller Martin Damgaard.

Det var noget drengene kunne blære sig lidt med i skolen.

Han mente derimod, at man skulle holde sig fra kraftspring, for det gav for mange fiaskoer.

- Jeg synes man skulle lave en gymnastik, der var mere opbygget efter børnenes anatomi og udvikling. De skulle kunne bære sig selv.

- Den filosofi gik jeg i gang med i Ringsted. Stående øvelser droppede jeg, fortæller Martin Damgaard.

Drengene, der var 8-10 år, lærte hurtigt grundøvelserne og de var glade for at gå til gymnastik på den måde. Martin Damgaard synes ikke rytmisk gymnastik passede til smådrenge, der hellere ville løbe og springe.

- Det gjaldt om at få delt børn op i mindre grupper i stedet for at stå i en lang række og miste tålmodigheden, mener Martin Damgaard.

I grupperne øvede de forskellige ting. På den måde lavede de mange øvelser.

Martin Damgaard var alene som træner, og det var drengene, der skulle holde justits i grupperne.

- De lavede det, de skulle, men de gjorde det kun fordi det var spændende ting, fortæller Martin Damgaard.

- Da jeg kom til opvisning den 1. sæson var bestyrelsen dybt skuffede. Vi havde ikke et stående program, fortæller Martin Damgaard.

Han blev fyret, men fik lov at beholde de drenge, han var begyndt med, for han havde fået lov til at gøre det på sine præmisser.

Næste år kom der flere drenge på holdet og til opvisningen kunne bestyrelsen se, at drengene kunne nogle spring, selv om de kun var 10-11 år.

Drengene var meget selvkørende, og Martin Damgaard sagde til den, at til opvisningen skulle de kun lave de ting, de var sikre på, at de kunne.

De havde lært tingene på en måde, så de selv kunne.

- Jeg synes gymnastikken er noget, der kommer indefra, og børn skal lære at sætte mål og egne grænser, siger Martin Damgaard.

Han mener, at instruktøren skal være tilbagetrukket og have overblikket og skal motivere gymnasterne.

- Hvis man siger nu skal I det og det, så bliver de nervøse. Det gælder i alle livets forhold, siger Martin Damgaard.

Det gælder om at få børn til at sætte mål for sig selv - både til gymnastik og i skolen.

Senere kom rytmisk gymnastik ind, først som sjov opvarmning. Det var meget frit, og drengene kunne godt lide det.

I 1972 begyndte Ringsteddrengene til konkurrence i springgymnastik. 2. gang de stillede til DM, vandt de. Siden blev det til mange sejre. De vandt blandt andet syv DM i Mesterrækken. Martin Damgaard havde holdet i over 20 år. Han var på mange opvisningsture med gymnasterne, blandt andet til USA og Korea.

I 1994 fik Martin Damgaard et nyt hold smådrenge, som også nåede de høje tinder.

Sideløbende med at han passede sit job som lærer og var gymnastikinstruktør, etablerede han i 1986 en virksomhed, der udviklede nye gymnastikredskaber. Blandt andet skumredskaber, der gjorde, at børn kunne springe mere frit.

På et tidspunkt ville Martin Damgaard stoppe som træner, fordi han havde travlt med sit firma og var samtidig aktiv i DIF kursusregi, men RIF Gymnastikafdelings formand fik ham overtalt til at tage et hold små børn.

Små børn skal trænes lige så godt om elitegymnaster. De skal lære at bruge kroppen på alle mulige måder og bruge gymnastiksalen.

Martin Damgaard eksperimenterede meget med, hvad børn kunne lide at lave og læste meget om børns motoriske udvikling. Dermed kom han tilbage til rødderne fra Tyvelse, hvor der gerne måtte stilles krav til børn.

Glæden over, hvad man kan, synes han, at flere børn skulle opleve. Den glæde har mange børn i Ringsted oplevet, for Martin Damgaard etablerede Leg og Bevægelse i Ringsted i 2006 for børnehavebørn med henblik på at aktivere børn, inden de skulle i skole. Dette førte til, at han i 2008 fik Kulturministeriets Idrætspris.

Hvor længe Martin Damgaard bliver ved i RIF som instruktør, ved han ikke, men næste år, når han fylder 75 vil han overveje, om han skal stoppe.