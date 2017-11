Gymnaster på juniorlandsholdet

Ringsted IF stillede med fem drenge, som var oppe imod et skarpt felt af U-18 drenge.

Niveauet til denne udtagelse var markant højere end ved sidste udtagelse for to år siden.

- Jeg er stolt på foreningens vegne, drengenes succes er resultatet af mange års talentudvikling og struktureret træning i vores forening, og det er fantastisk, at disse fem drenge nu får chancen for at prøve kræfter med landsholdet. Det vil udvikle dem fysisk og mentalt, og det vil få positiv afsmittende effekt på deres holdkammerater i Ringsted, udtaler formanden for Ringsted IF Gymnastik, Henrik Striboldt.