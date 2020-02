De mange frivillige ledere i gymnastikforeningen glæder sig meget til, at alle ender når sammen og det hele går op i en højere endhed, når der lørdag er SM i grand prix i Ringsted Sport Center og gerne med nogle lokale medaljer.

Gymnaster er klar til at indtage sportscenteret

Ringsted Gymnastikforening er i morgen, lørdag 29. februar, for første gang arrangør af sjællandsmesterskaberne i Grand Prix gymnastik. Der er indmarch klokken 10 i Ringsted Sport Center og klokken 10.30 går de første gymnaster på gulvet.

Grand Prix Rytme er en gymnastikdisciplin for pigehold. Det er Danmarks største rytmiske disciplin, som kun dyrkes i Danmark. Sporten indeholder elementer fra dans og ballet, og der lægges vægt på både smidighed og styrke. Et hold bevæger sig ens til musik med og uden håndredskaber. Hvert år er det nye håndredskaber, som kræves i serierne. Hvilke redskaber besluttes fra GymDannark.

De frivillige ledere har oplevet stor opbakning fra gymnasterne, deres forældre og søskende og mange bedsteforældre. Der er lavet vagtplaner for alle til før, under og efter mesterskabet.

Uden den kæmpe hjælp ville det slet ikke være muligt at være vært for mesterskabet. En anden ting er den store opbakning fra overvældende mange virksomheder og butikker, der har sponsoreret gaver til arrangementet og foreningens tombola. Tombolaen skal gerne give et overskud, som går direkte til holdene i form af nye dragter og håndredskaber.