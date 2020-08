Se billedserie Rektor Lene Eilertsen holder fast i afstand og afspritning som de vigtigste værktøjer til at undgå eventuel smittespredning blandt eleverne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasier i Ringsted afviser mundbind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasier i Ringsted afviser mundbind

Ringsted - 12. august 2020 kl. 15:37 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uddannelsesstederne Roskilde Katedralskole og Professionshøjskolen Absalon i Roskilde har besluttet at indføre mundbind under forskellige forhold for at begrænse eventuel smittespredning på uddannelsesstederne.

Hverken gymnasiet MSG Ringsted eller erhvervsuddannelserne ZBC Ringsted agter at følge den linje og kræve brug af mundbind på skolerne. Heller ikke, selv om Ringsted er ramt af et stort smitteudbrud på Danish Crown.

Og det er der gode grunde til, mener lederne af de to ungdomsuddannelser. Det er nemlig ikke noget, sundhedsmyndighederne opfordrer til.

- Vi har mange overvejelser omkring Covid-19, også overvejelser om brug af mundbind. Men jeg synes Søren Brostrøm (direktør for Sundhedsstyrelsen, red.) sagde det meget klart på tirsdagens pressemøde, at det vigtigste er afstand og afspritning, mens mundbind kan være et supplement. - Og man skal være opmærksom på, at mundbind kan give falsk tryghed. Så vi holder fast i de anbefalinger, sundhedsmyndighederne er kommet med om afstand og håndsprit, siger rektor for MSG Lene Eilertsen.

Må gerne bruge det I sommerferien blev afstandskravet ophævet i selve klasselokalerne, og sådan er det fortsat være. På MSG har man dog indrettet forskellige zoner, som eleverne kan frekventere uden for klasserne, så man undgår eleverne er for tæt på hinanden på kryds og tværs.

- Hvis der er lærere, som ønsker at bruge mundbind på grund af særlige forhold, må de gerne det. De skal bare fortælle eleverne hvorfor, hvis de spørger.

Også elever, der ønsker at bruge mundbind kan gøre det, hvis forhold taler for det.

Lene Eilertsen peger på, at netop brugen af mundbind kan være svær at administrere, blandt andet fordi det skal skiftes.

Hun tilføjer, at det er vigtigt at holde fast i, at de smitteudbrud, der i øjeblikket findes i landet ifølge sundhedsmyndighederne er meget forskellige, og at det i Ringsted er gjort meget klart, at der her er tale om én kendt smittekilde. Det er på slagteriet, smitten findes, ikke i byen.

Sosu-elever bruger det Uddannelsesdirektør på ZBC Ringsted Glenny Hansen er helt på linje med gymnasie-rektoren:

- Vi læner os fuldstændig op ad sundhedsmyndighederne, og lige nu anbefaler de ikke brug af mundbind, og så anbefaler vi det heller ikke, siger han.

Skolen bruger dog mundbeskyttelse i særlige situationer, hvis elever er nødt til at stå meget tæt.

- Det gælder blandt andet vores sosu-elever, når de lige som i virkeligheden skal være tætte på hinanden i særlige undervisningssituationer, siger Glenny Hansen.

Ingen buffeter Også på ZBC tages der særlige hensyn uden for klasselokalerne. Derfor spiser eleverne på forskellige tidspunkter, lige som der ifølge Glenny Hansen ikke serveres buffeter. Der er dog ikke noget, der er nemt, når det gælder om at sikre undervisning samtidig med, at restriktioner og anbefalinger følges nøje.

- Vi har samme udfordringer som alle andre med, at det har været sommer og mange lidt har glemt det med afstand og hygiejne. Men så har vi gjort eleverne opmærksom på det, siger uddannelsesdirektøren.

Både på MSG og på ZBC har man gennemført normal skolestart. På ZBC er første hold elever startet, mens næste hold begynder i næste uge.

relaterede artikler

Ikke krav om mundbind på Solrød Gymnasium 12. august 2020 kl. 12:59

Indfører krav om mundbind for 8500 studerende 12. august 2020 kl. 09:53