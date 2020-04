Hver elev får sit eget bord, med navneskilt og afstand, som de skal holde sig til ved al undervisning. Foto: MSG

Gymnasier åbner for afgangselever i næste uge

Ringsted - 16. april 2020 kl. 16:28 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I næste uge genåbner Midtsjællands Gymnasium den fysiske undervisning for 2. hf- og 3.g.-klasser.

Læs også: Flere unge vælger EUX i Ringsted

Genåbningen - både på MSG Ringsted og MSG Haslev - sker efter regeringens beslutning i påskedagene om, at ungdomsuddannelser skal forsøge at genåbne for alle afgangsklasser, hvis det kan gøres sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Vi glæder os til at have liv i bygningerne igen, men det bliver på en meget anderledes måde, end vi er vant til, siger gymnasiets rektor Lene Eilertsen i en pressemeddelelse.

Det fysiske skema begynder onsdag 22. april med terminsprøver i spansk og fransk, og derefter undervisningstimer torsdag og/eller fredag, afhængig af klasse.

Større ommøblering For at overholde reglerne om fysisk afstand, er skolernes pedeller i disse dage i gang med en større ommøblering på gymnasiets to afdelinger, fortæller pedel Jan Andersen fra MSG Haslev.

Hver klasse får sit helt eget område, bestående af 1-2 klasselokaler, toiletfaciliteter, fællesareal både ude og inde, samt egen indgang udefra.

På den måde kommer eleverne i én klasse ikke i nærheden af andre klasser, og de får god afstand mellem hinanden.

- Til daglig er vi en skole, hvor vi har et meget tæt forhold til vores elever og kan følge med i, hvordan de har det, fordi vi ikke er så store. Det er meget sværere, når al undervisning er online, så vi glæder os rigtig meget til at få dem herind igen, siger Lene Eilertsen.

Hun tilføjer: - Det er også vigtigt for eleverne i afgangsklasserne at samles igen og komme ind i det fællesskab, de plejer at have. Det er en stor ting, når man snart skal afslutte sin ungdomsuddannelse, og jeg tror, det er vigtigt, at de får lov til at have den oplevelse sammen.

Forskellige mødedage Efter planen skal 3.g-klasserne møde op på skolen en, to eller tre dage om ugen, mens 2.hf typisk skal møde frem fysisk én dag om ugen. Mødedagene bliver forskellige fra klasse til klasse og fra uge til uge, men vil fremgå af elevernes skemaer.

På de dage, hvor der ikke er fysisk undervisning, fortsætter eleverne i de pågældende klasser med virtuel undervisning.

- På denne måde vil vi være i stand til fysisk at afvikle timer i de fag stamklasserne har fælles, fx dansk, historie og nogle af deres studieretningsfag. Men vi har jo også mange sammenlæste hold, for eksempel sproghold, som har elever fra flere forskellige klasser, og de hold er vi nødt til at undervise virtuelt fortsat, siger Lene Eilertsen.

1. og 2. g bliver hjemme Skolens øvrige klasser - altså 1.g, 1.hf og 2.g - vil fortsat skulle blive hjemme og modtage deres undervisning online i overensstemmelse med regeringens udmeldinger.

For lærernes vedkommende er reglen, at det kun er de lærere, som har klasser med fysisk undervisning, der skal møde frem på skolen, mens resten stadig skal arbejde hjemmefra online.

På grund af corona-krisen har regeringen aflyst alle eksaminer for 1.g, 1.hf og 2.g, mens der er lavet en reduceret eksamensplan for 2.hf og for 3.g. Eleverne i 3.g skal op i skriftlig dansk og et skriftligt studieretningsfag, samt en mundtlig prøve i deres studieretningsprojekt (SRP). Eleverne i 2. hf skal op i skriftlig dansk, skriftlig engelsk, samt to mundtlige eksaminer.

For at få hele puslespillet til at gå op har det været nødvendigt at lave nye skemaer for både elever og lærere for de næste måneder.

Undervisning forlænges Mange af MSG's elever har lang vej til skole, så det har været nødvendigt at samle deres fysiske timer på få dage, hvis de også skal kunne nå deres virtuelle undervisning.

Samtidig er der blevet tyndet ud i det daglige timetal for 1.g og 2.g fordi det har vist sig, at et fuldt skema med online-undervisning er ret krævende for den enkelte elev.

Udtyndingen sker, uden at der går timer tabt, fordi de aflyste eksaminer gør det muligt at forlænge undervisningsåret med en uge.

- Vi har måtte ændre på skemaerne for hver eneste elev og hver eneste lærer for at få det hele til at gå op, og vi har haft meget kort tid til det, fordi regeringens udmelding kom så sent, siger vicerektor Brian Medveczky Vinther Olesen.

