Nogle samlede skrald ind i Ringsted, mens andre elever fra HHX og HTX på ZBC var taget turen til Haraldsted Sø for at fiske efter skrot og skrammel. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasielever gør Ringsted ren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasielever gør Ringsted ren

Fredag står i skraldets tegn, når elever på ZBC-gymnasiet HHX og HTX gør Ringsted ren.

Ringsted - 01. november 2019 kl. 12:39 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle elever på HHX og HTX kan fredag se frem til en »skraldgrineren« dag.

De skal nemlig ikke bare dyste om at samle så meget skrald ind som muligt i byen og i Haraldsted sø, men også spise daggammelt morgenmad for at støtte mindre madspild og drikke alkoholfri øl til den efterfølgende fredagscafé og fest på gymnasiet.

Alt sammen for at sætte fokus på FN's 11. og 13. verdensmål om bæredygtige bysamfund med klimaindsatser for øje.

Det er 3.b på HHX i Ringsted, der har arrangeret dagen igennem faget »Innovation«, hvor eleverne omsætter deres ideer til praksis. Der ligger dog også noget andet bag gymnasielevernes innovative renovation:

- Vi har mulighed for at trække innovation til eksaminer til sommer, og derfor er vi gået all in på ideen og knoklet på at få dagen arrangeret i to måneder, siger gymnasieelev Julie Mortensen i pressemeddelelsen.

Mens »alle er vindere« til aftenens skraldefest, deltager også lokale virksomheder, såsom Rema 1000, Skema, Bygma og Fitnesslab til at motivere eleverne yderligere med en række sponsorgaver til den gruppe, der får samlet allermest skrald ind.

Formålet overskygger dog præmierne, ifølge gymnasieelev Oscar Sunekær Berthelsen, der koordinerer skraldedagen.

- Der er præmier til dem, der samler mest ind, men også ude ved de poster, man kan finde i byen. Så uanset hvad er alle faktisk garanteret en præmie. Det hjælper selvfølgelig lidt på det at have en gulerod at se frem til på sådan en kold efterårsdag, siger Oscar Sunekær Berthelsen, men slår fast:

- Det er jo ikke præmierne, vi gør det for. Det handler først og fremmest om at gøre noget sammen og få en renere by.