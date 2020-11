Guldsmedeforretning er åbnet i nye og større lokaler

Indehaverne Maria og Christian Andersen havde knoklet i ugerne op til åbningen for at få alle varerne flyttet fra den gamle butik.

Det nye lokale er dobbelt så stort som det gamle, der også lå i Sct. Hansgade og Maria og Christian er begejstret for at få mere plads. I den nye butik er der blandt andet blevet plads til et fint lille hjørne, hvor man kan side i rolige omgivelser og kigge på vielsesringe, smykker og ure.

Igen i år har Maria og Christian Andersen i øvrigt valgt at støtte et godt formål i stedet for at give den traditionelle rabat til kunderne på Black Friday 27. november. 15 procent af fredagens omsætning går til Mødrehjælpens Julehjælp, som støtter de fattigste børnefamilier i landet, så over 6.000 børn får en jul, der tilnærmelsesvis ligner andres.