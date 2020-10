Anne-Marie Larsen på vej ud for at sætte ænder rundt omkring i Ringsted. Foto: Bodil Pinholt

Send til din ven. X Artiklen: Gul and skal skabe dialog om organdonation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gul and skal skabe dialog om organdonation

Ringsted - 06. oktober 2020 kl. 15:04 Kontakt redaktionen

Den 10. oktober er det organdonationsdag i Danmark. Derfor sætter Cystisk Fibrose Foreningen fokus på organdonation i hele denne uge i samarbejde med Dansk Center for Organdonation og en lang række andre foreninger.

Foreningen sætter fokus på det vigtige emne med kampagnen Den gule organand, hvor små gule, hjemmelavede ænder fungerer som budbringere af det vigtige budskab: tag snakken om organdonation.

Man kan møde de gule ænder i hele landet - også her i området.

130 frivillige i hele Danmark sætter deres små hjemmelavede, gule organ-ænder ud på offentlige steder. De har et lille skilt om halsen, med historien om en person, hvis liv blev reddet, fordi en anden havde taget stilling til organdonation. Der er også en opfordring til at tage snakken om organdonation.

Formålet er at bringe et smil på folks læber og samtidigt få dem til at tale om organdonation med familie, venner og bekendte - og i sidste ende tage stilling og gå ind på sundhed.dk og registrere sin holdning til organdonation.

De små, gule ænder bliver hæklet, strikket, filtet, lavet i perler, klippeklistret, malet på sten - eller noget helt syvende - af frivillige, som har valgt at bruge tid på at sætte fokus på organdonation.

I år har Cystisk Fibrose Foreningen over 150 frivillige, der laver mellem 1-70 ænder hver, så foreningen lander på omkring 4000 ænder.

I Ringsted, Vetterslev og Høm kan man møde gule organ-ænder. Her sidder Anne-Marie og Anja og producerer ænder til den store guldmedalje. Over 100 ænder ligger klar i kurve til at blive sluppet fri.

- Det er et af de gode projekter jeg er med i - jeg er med i meget. Jeg har en søn der selv er nyretransplanteret. Det blev han for 15 år siden, da han var 24 år gammel. Så jeg er med for at motivere folk til at blive organdonorer. Min familie og jeg havde taget stilling til det længe før min søn fik brug for en ny nyre, men ingen af os kunne bruges som donorer, fortæller Anne-Marie Larsen.

Anne-Marie blev opereret i hænderne for nogle år siden og kan ikke længere strikke. Men det skal ikke stoppe hende i at lave gule organ-ænder. Hun har slået sig sammen med en anden ildsjæl, Anja fra Vetterslev, der står for selve strikkearbejdet. Anne-Marie syr ænderne sammen, kommer øjne, næb og skilte på og sætter små flade sten i bunden, så de står bedre.

Anne-Maries og Anjas ænder får selskab i det fri af gule organ-ænder fra andre frivillige i Ringsted og omegn.