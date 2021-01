Gudstjenester er tilbage på søndag

- Sognets præster er klar til at tage imod jer med åbne arme hver søndag.

- Der vil blive gennemført korte kirkelige handlinger og gudstjenester under skærpede forhold, siger Else Erikstrup, forkvinde i sognets menighedsråd.

Selv om det er vist, at kirkerne genåbner igen, ved Ringsted Sogn dog endnu ikke, hvor mange kirkegængere de rent faktisk må lukke ind.

- Vi har anlagt en forsigtighedsregel, for det er virus, der bestemmer i denne sammenhæng. Derfor følger vi afstandskravene på de to meter, og i de sammenhænge, hvor vi snakker sammen, overholder vi forsamlingsloftet på fem personer, siger Else Erikstrup.