Den første grundlovsceremoni i Ringsted bliver alligevel ikke holdt i eftermiddag. Foto: Anders Ole Olsen

Grundlovsceremoni aflyst i sidste øjeblik

Ringsted - 06. marts 2020 kl. 12:48 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Kommune har fredag middag fået besked fra ministeriet om at dagens grundlovsceremoni for 14 nye danske statsborgere skal udsættes på ubestemt tid på grund af frygten for spredning af coronavirus.

Aflysningen kommer i direkte forlængelse af det pressemøde som statsminister Mette Frederiksen (S) med flere holdt tidligere fredag. Her slog statsministeren fast, at man ikke ønsker at gennemføre ceremonier uden håndtryk.

- Vi er i fuld gang med at få fat i de 14 mennesker og de foreløbige reaktioner er, at det er de meget kede af, siger borgmester Henrik Hvidesten (V) til Dagbladet.

Han tilføjer, at arrangemenet vil blive gennemført lige så snart, at faren for coronasmitte er drevet over.