Grønt lys til skiløb på gamle golfbaner efter stor debat

Offentlig adgang?

I opslaget, der har fået 148 likes og 49 kommentarer, er der mange borgere, der undrer sig over, hvorfor området ikke er frit tilgængeligt og nævner bl.a. Miljøstyrelsens bestemmelser om fri adgang på udyrkede arealer udenfor jagtsæson.

Både ejer og lejer, den lokale jæger Lars Hifling Petersen, henviser dog til områdets status af landbrugsjord, som kan forhindre offentlighedens adgang udenfor stierne.

Begge glæder sig dog over at have fundet en midlertidig løsning for de sne- og skiglade borgere.

I øjeblikket arbejder Christian Piil Andersen på konkrete retningslinjer og skiltning for den fremtidige brug af Skjoldenæsholms gamle golfbaner, der i øjeblikket udvikles som naturområde med skovrejsning og plads til biodiversitet.