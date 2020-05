DGI Fodbold glæder sig til årets fodboldskoler. Pr-foto Foto: NYMANN, BO/Photographer Bo Nymann

Grønt lys til fodboldskole i Benløse

Ringsted - 21. maj 2020 kl. 06:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I takt med genåbningen af det danske samfund kan fodboldhungrende børn og unge godt begynde at glæde sig til at komme på fodboldskole i sommerferien.

Coronakrisen har også givet anledning til bekymrede miner i fodboldklubberne og hos DGI. Men ovenpå tilladelsen til igen at kunne spille fodbold udendørs med kropskontakt fulgte også meldingen om, at fodboldskolerne i sommerferien kan holdes. Blandt de deltagende klubber er Benløse IF, der holder fodboldskole i uge 32.

- Vi har igennem hele krisen været i tæt dialog med klubberne, og det var en ekstra god dag, da vi kunne give grønt lys til fodboldskolerne i sommerferien, siger Christian Sloth, der er idrætskonsulent hos DGI Midt- og Vestsjælland.

Der er ekstra travlt hos DGI og klubberne lige nu, der skal forholde sig til nye og mange retningslinjer for at sikre, at fodboldskolerne sker i sikre rammer og efter myndighedernes retningslinjer.

- Jeg er sikker på, at mange forældre lige skal vænne sig til tanken om, at det er helt ok at sende ungerne af sted på fodboldskole i sommerferien. Men sammen med klubberne sikrer vi os, at alle retningslinjer bliver fulgt, så alle kan være trygge, siger Christian Sloth og fortsætter:

- Det bliver lettere, hvis forsamlingsforbuddet som forventet bliver hævet til 30 eller 50 personer i juni. Men normalt er deltagerne delt i mindre grupper og mødes kun til samling og frokost. Så i den forstand er der tale om justeringer af det kendte set up.

I år er Bauhaus med som ny samarbejdspartner på DGI's fodboldskoler. Det betyder, at både klubber og deltagere kan glæde sig til nyt grej at træne med.