Skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen Midtsjælland vurderer, at Vrangeskov er robust nok til at bære de aktiviteter, der vil følge at et kommende naturhus. Foto: Per Christensen

Grøn styrelse bakker op om nybygget naturhus i lille skov

Styrelsen har i mange år samarbejdet med Ringsted Kommune om at gøre Vrangeskov til en rekreativ skov, forklarer skovrider Jens Peter Simonsen, der har ansvaret for Naturstyrelsen Midtsjælland.

Naturstyrelsen ejer de 54 hektar Vrangeskov, som er udpeget placering for til et aktivitets- og naturhus nord for Ringsted. Derfor har styrelsen hele vejen igennem været med på sidelinjen.

