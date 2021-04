Grøn frisørsalon åbner

Grøn Salon er en frivillig ordning for saloner, der gerne vil kunne dokumentere overfor kunderne, at de ikke bruger skadelig kemi og samtidig arbejder på at nedbringe salonens miljøbelastning, både hvad angår energi, forbrug og affald.

Det kræver en certificering at blive Grøn Salon, og salonen skal leve op til ti forskellige krav. Blandt andet kræves det, at salonens ejer eller daglige leder har viden om kemi, sundhed og arbejdsmiljø.

- Nu har jeg prøvet det i så mange år, så jeg ved, hvad der skal til for at blive godkendt, siger Marie Therese Olesen.

Mange tror ikke, at de økologiske farver kan dække gråt hår, men det kan de, og der er en stor farvepalette at vælge ud fra. Farverne holder også lige så godt som almindelig hårfarve.

Marie Therese Olesen valgte at åbne i Ringsted af flere årsager. Blandt andet fordi hun selv bor i Slimminge. Her har hun boet i otte år, og slipper nu for at pendle til København hver dag.