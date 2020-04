Aleris-Hamlet Hospitaler stiller gratis lægehotline til rådighed for alle i april og maj. Foto: Pr-foto

Gratis lægehjælp online

Ringsted - 09. april 2020

I april og maj stiller Aleris-Hamlet Hospitaler gratis lægehotline til rådighed for alle, så danskerne hurtigt og nemt kan tale med en erfaren speciallæge på video hjemme fra stuen via en app til smartphone, tablet eller på PC.

Mange danskere har behov for at tale med deres praktiserende læge, fordi de har et helbredsproblem eller sygdomstegn, også selvom vi lige nu skal holde afstand og begrænse fysisk kontakt.

Derfor giver det i den nuværende situation rigtig god mening at kunne tale med en læge online fra hjemmets trygge rammer.

Aleris-Hamlet har på den baggrund valgt at stille deres lægehotline gratis til rådighed for danskerne i april og maj. Med den kan man med få klik bringe lægen hjem i stuen, når man har brug for det.

Praktisk info Download Aleris-Hamlet Online appen via din smartphone/tablet eller log ind på din computer.

Log ind med patientens NemID.

Tal med lægen.

Hvis du eller dit barn har feber, så tag temperaturen, inden du kontakter Aleris-Hamlet Online.

Tager du medicin, skal du også finde dette frem.

Man slipper for ventetid, venteværelser og transport og kan blive tilset på video hjemme i stuen.

- Vi vil rigtig gerne bidrage til, at vi kommer bedst muligt gennem den aktuelle krise og reducerer risikoen for smittespredning. Derfor har vi valgt at tilbyde vores online lægeservice gratis - i første omgang til og med maj måned, siger administrerende direktør Michael Gram Kirkegaard i en pressemeddelelse.

Lægekonsultation i hjemmet Aleris-Hamlets gratis lægehotline er åben alle hverdage fra klokken 7 til 22 og weekend og helligdage fra klokken 9 til 17.

Her vil et team af erfarne speciallæger i almen medicin fra Aleris-Hamlet sidde klar til at rådgive danskerne via videokonsultation.

- Selv om corona fylder meget i øjeblikket, er der jo også helt almindelige sygdomme, som vi kan tage hånd om. Det kan for eksempel være en øjenbetændelse, hududslæt, en bullen finger eller andre tilstande, som vi kan hjælpe med at behandle, fortæller Camilla Weber Fenst, speciallæge i almen medicin på Aleris-Hamlet.

- Vi anbefaler, at generelle coronaspørgsmål går til den officielle hotline, ligesom man skal henvises til podning via sin egen læge. Men vi hjælper gerne med råd og vejledning om konkrete symptomer.

Meget klares online Aleris-Hamlet har tilbudt privat videokonsultation i de seneste fem år, og privathospitalets erfaringer viser, at op mod 70 procent af alle henvendelser kan løses på stedet med behandling eller rådgivning.

Aleris-Hamlets speciallæger vurderer de forskellige sygdomssymptomer, der ikke kræver en fysisk undersøgelse. Ud fra samtalen og videobillederne kan de vurdere, om sygdommen kræver yderligere undersøgelser eller behandling.