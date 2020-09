Per Pallesen fortæller i et foredrag om sit eventyrlige sceneliv. Pr-foto

Gratis foredrag med Per Pallesen

Ringsted - 12. september 2020 kl. 19:44

Nu har folk i alderen 65+ mulighed for at møde skuespiller Per Pallesen ved et gratis foredrag arrangeret af Ældre Sagen Ringsted.

Han kommer på besøg i Ringsted Kongrescenter med sit foredrag »Osse li´på en studs!« onsdag 14. oktober klokken 15.00 til 16.20.

Per Pallesen vil med sit store bagkatalog give et unikt indblik i dansk teater fra Dirch Passer frem til i dag. Det bliver med et kig bag det røde scenetæppe og masser af fortællinger fra et eventyrligt sceneliv samt anekdoter om elskede og mindre elskede skuespillerkolleger.

Arrangementet er kommet i stand gennem midler fra regeringens sommerpakke, som skulle være et plaster på såret til de ældre for en trist, nedlukket periode her i coronatiden.

Ældre Sagen, Ringsted, kan derfor i samarbejde med Kongrescentret, invitere alle 65+ i kommunen til et helt gratis møde med Per Pallesen. Der er et begrænset antal pladser, hvorfor det kræver tilmelding at deltage.

Ældre Sagens bestyrelsesmedlemmer sidder klar ved telefonerne torsdag den 24. september fra klokken 13.00 til 16.00 (kun denne dag og på det angivne tidspunkt) og tager mod bestillinger på de gratis billetter.

Der kan kun bestilles to pr. person. Der gives samtidig direktiver om afhentning af billetter, så ikke et stort rykind i Ældre Sagens kontor i Hyldegården skal skabe fare for coronasmitte.

Der kan ringes på et af følgende telefonnumre: Lonni 41 18 28 00, Anne 21 60 52 77, Christian 51 90 57 14 eller Hanne 20 26 84 07.

Ældre Sagen ser frem til, at de 350 pladser i Kongrescentret fyldes af glade og forventningsfulde 65+´ere og byder på en lille forfriskning ved indgangen.