Gratis biograftur og arveforedrag

Ringsted - 26. august 2021 kl. 14:19

Kom en tur i biografen og nyd én af efterårets store film, Respect - alt imens du bliver klædt godt på til fremtiden.

Det er, hvad Det Gode Testamente tilbyder, når de i anledning af International Testamentedag, mandag den 13. september, inviterer byens borgere i Moviehouse til arveforedrag med efterfølgende filmhygge - helt gratis.

Mandag den 13. september er det International Testamentedag. På denne dag bliver der hvert år sat ekstra fokus på vigtigheden af at lave et testamente, så man sørger for at tage stilling til eftertiden - og ikke mindst skabe de bedste rammer for sine pårørende.

Til at markere dagen inviterer Det Gode Testamente, som er en sammenslutning af 41 velgørende organisationer, i år på gratis biograftur og arveforedrag i Ringsted.

I biografen Moviehouse på Klosterparks Alle 10 vil der i anledning af International Testamentedag om formiddagen nemlig blive stillet skarpt på arv og testamente.

Det sker gennem et gratis arveforedrag af én af byens dygtige advokater, som vil besvare de mest hyppige spørgsmål i forbindelse med oprettelse af et testamente, så du kan blive klædt godt på til selv at tage hul på tanker og ønsker for eftertiden.

Foredraget vil være efterfulgt af filmen Respect, der med tonerne fra Aretha Franklins imponerende karriere vil være med at fylde biografsalen med sød musik og glæden ved livet.

Herved er rammerne sat for en hyggelig formiddag for byens borgere, og så er det tilmed helt gratis at deltage.

Arrangementet starter kl. 10.30 i Moviehouse - Ringsted på Klosterparks Alle 10 og er gratis at deltage i. Da der er begrænset pladser, skal tilmelding ske til: tilmelding@detgodetestamente.dk.