Gratis æg fra gårdbutik blev revet væk

Lørdag meldte Adamshøj Gods, der ligger lidt øst for Ringsted, ud at det var muligt at afhente gratis æg i godsets gårdbutik på den betingelse, at man tog en bakke med til en person, som er udsat under corona-krisen.

Det tilbud valgte rigtigt mange at benytte sig af. Søndag aften kunne godset således meddele på Facebook, at alle butikkens 7000 æg er afhentet.

Godset meddeler i samme ombæring, at der går to uger, inden der igen er æg i butikken.