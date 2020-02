Erik Olsen er arrangør på Ringsted Gospel Festival, der finder sted for anden gang til marts. Her ses han i spidsen for Ringsted Gospel Choir

Grammy- og Oscar-vinder kommer på festival

I begyndelsen af december gæstede koret Spririt of Harlem Gospel fra New York det midtsjællandske med en koncert i Sct. Bendts Kirke i fællesskab med Ringsted Gospel Choir.

Festivalen finder sted i weekenden den 14. og 15. marts og består af en to dages workshop, der ledes af to internationalt anerkendte komponister, Calvin Bridges fra Chicago og Ken Burton fra London.

- Vi har omkring 70 tilmeldte aktuelt, og jeg håber selvfølgelig på, at mange flere har lyst til at deltage. Man skal komme, fordi det er sjovt og swingende. Det er umuligt at være sur, når man synger eller hører gospel. Det gør simpelthen én glad i låget, siger Erik Olsen, som understreger at sangere på alle niveauer kan være med.