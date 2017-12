Se billedserie Tidligere var det muligt at nyde udsigten ud over Gyrstinge Sø fra dæmningen, men vil man det nu, skal man først gennem en fold med græssende stude. Det har gjort flere brugere af søen utrygge. Foto: Bodil Pinholdt

Send til din ven. X Artiklen: Græssende stude skaber utryghed ved sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Græssende stude skaber utryghed ved sø

Ringsted - 11. december 2017 kl. 14:19 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er hærværk. Sådan lyder beskeden fra Ann Sandford, der bor ud til Gyrstinge Sø, efter at en del af den nye trampesti, nærmere bestemt i den sydlige ende af søen ved dæmningen, er blevet fyldt med græssende kvæg.

Den 14. oktober indviede Ringsted Kommune den nye trampesti rundt om Gyrstinge Sø, og mange borgere brugte anledningen til at gå en tur langs vandet.

Under to måneder senere er det ikke længere muligt at gå hele vejen rundt om søen uden at gå igennem en indhegning, hvor der er fyldt med græssende stude.

Det vækker ærgrelse hos Ann Sandford og flere andre brugere af området.

- Vi plejede at gå tur henover dæmningen, og det er der mange andre, der også gør. Nu kan vi ikke længere komme rundt om søen, hvis ikke vi går gennem studenes indhegning, og det har vi altså ikke lyst til. Alle, der har med de dyr at gøre, ved, at ligeså flinke de kan være, ligeså farlige kan de blive, forklarer Ann Sandford om de græssende stude.

- Man har altid kunne komme ned til søen og over dæmningen og over til Allindemagle Skov, så det er det rene hærværk, at de har lukket af, siger Ann Sandford.

Emelie Nielsen, der bor på den modsatte side af Gyrstinge Sø, nærmere bestemt i Allindemagle-området, fortæller, at hun også er ked af de græssende stude.

Hun plejede nemlig at gå tur langs søen med sin barnevogn, men det er ikke længere muligt.

- Vi plejede at kalde dæmningen for motorvejen, fordi man altid mødte nogen, der var ude og gå, men sådan er det ikke længere. Nu har de spærret området af, og jeg tør altså ikke gå ind til køerne. Barnevognen kan heller ikke køre derinde, siger hun med henvisning til, at de græssende stude har efterladt stien fyldt med store huller i græsset.

Hun bliver bakket op af Kirsten Olsen, der ligeledes bor på Allindemagle-siden af Gyrstinge Sø.

- Da de indviede stien, sagde de, at det var vores allesammens sti. Nu kan vi ikke komme rundt om søen længere, og det er meget ærgerligt, siger hun.

Bag tiltaget med de græssende stude står et lokalt kogræsserlav, og studenes tilstedeværelse ved søen er både blevet diskuteret og vedtaget af Brugerrådet for Gyrstinge Sø, der er en sammenslutning af interessenter, som Ringsted Kommune har samlet for at forene lokale og kommunale interesser i området.

Det fortæller Eilif Byrnak, der er projektleder Gyrstinge Sø ved Ringsted Kommune.

- Græsningen sker i overensstemmelse med den naturplan, der er vedtaget for området, og sagen er allerede blevet diskuteret i Brugerrådet. Man har skulle gennem dyrefolde for at komme rundt om søen i årtier, så det eneste nye er, at der er tale om stude og ikke får, fortæller han.

Han understreger samtidig, at studene er vant til mennesker.

- Det er nogle meget fredelige dyr, der er vant til kontakt med mennesker, siger han.

Hvis man har indvendinger mod projekter ved søen eller ønsker at give sit besyv med i forhold til Gyrstinge Søs videre udvikling, kan man henvende sig til Eilif Byrnak fra Ringsted Kommune ved at sende en mail til eby@ringsted.dk.

Der vil blive afholdt et møde i Brugerrådet for Gyrstinge Sø i løbet af januar måned, hvor de foreløbige tiltag skal evalueres.