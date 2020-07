Golfvogn blev brugt til spritkørsel på smal villavej

Trafikken på den smalle vej, Benløse Skel, er i forvejen genstand for store frustrationer fra beboerne, fordi de skal vige for tunge lastbiler. Nu kan de også føje til frustrationerne, at nogen brugte vejen til at køre spritkørsel i en golfvogn. Foto: Jens Wollesen

Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER