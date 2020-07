Artiklen: Golfcenter har forvandlet sig til et naturparadis

Golfcenterets nye ejer, Christian Piil Andersen fra ejendomsselskabet Ordrupdal, overtog det i begyndelsen af maj med store ambitioner og planer, men slog hurtigt fast, at han ville bevare golfaktiviteter på en bane med alle de udfordringer, der måtte være.

To og en halv måned senere har ejendomsudvikleren, der hovedsageligt har ejendomme i Tyskland, svært ved at finde en forpagter til golfcenteret.

- Jeg er i dialog med en håndfuld, heriblandt TMS Ringsted, der er gået i tænkeboksen, siger Christian Piil Andersen, der for nu og indtil slutningen af august forholder sig afventende.

- Jeg håber, at der er nogen, der ønsker at drive det her fantastiske sted mod bedre tider. Hvis det ikke sker, må jeg jo se på alternativer og vende tilbage til områdets udgangspunkt, landbrugsdrift, siger han.