Skjoldenæsholm Golfcenter vil fortsætte med en bane i stedet for to pga. dårlig økonomi - men kun hvis der er medlemstilslutning nok efter kontingentfornyelserne, der falder i slutningen af november. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Golfcenter har aldrig ansøgt kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Golfcenter har aldrig ansøgt kommunen

Ringsted - 29. oktober 2019 kl. 15:03 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først fik Skjoldenæsholm Golfcenter tilsagn af Ringsted Kommune, så fik de afslag på 36 helårsboliger, der skulle give økonomisk afkast nok til at rette op på golfcenterets ilde økonomi.

Men Skjoldenæsholm Golfcenter har aldrig indsendt en ansøgning om golfboligerne til Ringsted Kommune.

Derfor foreligger der hverken tegninger, konkrete budgetter eller anden dokumentation på projektet, som igen er blevet overvejet af Plan- og Boligudvalget, efter nogle stillede sig på tværs af kommunens sagsbehandling.

Ifølge ejeren af golfcenteret, Flemming Jørgensen, ville det have været formålsløst at udarbejde en ansøgning på baggrund af den negativ tilkendegivelse fra kommunen, de fik i maj.

- Når vi ikke har lavet en decideret ansøgning, har det noget at gøre med, at det er en meget bekostelig affære. Hvis vi havde sat arbejdet i gang, vil man jo gerne have en indikation på, at projektet har nogen gang på jord, og her lød kommunens endelige svar, at det ville vores golfboligerne ikke have, siger Flemming Jørgensen, direktør i PEJ Holding, der ejer Skjoldenæsholm Golf- center.

Da golfcenteret fik "tilsagn", og det er vigtigt at bemærke ikke det samme som "tilladelse", henvendte Skjoldenæsholm Golfcenter sig til en række investorer, som var parate til at smide store summer penge i boligprojektet.

- Investorerne kom så nogle måneder efter og sagde, at Teknik- og Miljøcenteret havde foretaget nogle personaleudskiftninger, og vi tænkte derfor, at det var godt lige at få gjort klart, hvorvidt vi stadig havde tilsagnet. Det havde vi så ikke, fik vi at vide, siger Flemming Jørgensen og tilføjer:

- Inden man går i gang med så stort og dyrt et projekt, er det jo godt at vide, at der er en villighed fra kommunens side på forhånd. Og det er der jo ikke i det her tilfælde, siger direktøren.

- Vi besluttede derfor at skrinlægge projektet.

Men havde I haft bedre muligheder for at få projektet vurderet af kommunen og Plan- og Boligudvalget, hvis I var gået videre med det?

- Det kan jeg ikke sige noget bestemt om, men hvis man får så klar og rigid en afvisning, som vi fik af Ringsted Kommune, så er man jo ikke meget for at bruge et trecifret tusindkronebeløb på at udarbejde en ansøgning, siger Flemming Jørgensen og slutter:

- Det ville ganske enkelt være tåbeligt at lave en fin plan, hvis der på forhånd er en mening om, at det her ikke skal kunne lykkes.