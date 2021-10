Se billedserie Borgmester Henrik Hvidesten (V) tog første spadestik sammen med Bjarne Mayland 14. september. Nu er byggeriet af 210 boliger på kasernegrunden solgt til Goldman Sachs. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Goldman Sachs køber stort boligbyggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Goldman Sachs køber stort boligbyggeri

Ringsted - 22. oktober 2021 kl. 12:55 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs overtager et stort boligbyggeri i Ringsted.

Det drejer sig om de 210 boliger på 17.300 kvadratmeter på Kasernegrunden i Ringsted, som det Næstved-baserede byggefirma Maycon A/S står bag.

Projektudvikler og entreprenør Bjarne Mayland bekræfter salget over for DAGBLADET og glæder sig over, at en så stor international spiller som Goldman Sachs har vist interesse for byggeriet i Ringsted.

- Det er meget flot, og vi er meget ydmyge over at kunne levere et byggeri til en virksomhed, som er en af verdens største inden for deres felt, siger Bjarne Mayland.

Selv om han er ydmyg over investeringsbankens køb, er Bjarne Mayland overbevist om, at det ikke er sidste gang, at store internationale investeringsvirksomheder slår til på Midtsjælland.

- Ringsted er bare meget attraktiv og er en del af det nye Trekantsområde ved København. Huslejen er lav, og afstanden til København er kort. Her kan man måske få en lejlighed til 8.000 kroner, mens en tilsvarende vil koste 20.000 kroner i Hovedstaden, siger Bjarne Mayland.

Formelt er det det amerikanske investerings- og forvaltningsselskab Goldman Sachs Asset Management, der udspringer fra investeringsbanken Goldman Sachs, der har købt projektet i Ringsted. Købssummen er ikke offentliggjort.

Stor efterspørgsel 14. september var der første spadestik på byggeriet. Den første af i alt tre etaper består af 48 seniorvenlige boliger, mens etape to og tre får hver 81 boliger til både enlige, seniorer og familier. Alle er lejeboliger.

Bjarne Mayland fortalte dengang, at man allerede har fået flere end 300 henvendelser fra folk, som er interesserede i boligerne, som er tegnet af JJW Arkitekter.

- Der er stor efterspørgsel på især seniorboligerne, sagde han.

Der etableres et orangeri ved hver etape, som skal fungere som mødested, hvor man kan dyrke fællesskabet.

Byggeriet af første etape ventes at være færdigt i november 2022, mens de næste etaper efter planen er færdigbygget i juli 2023.

Alle boliger i første etape har altan eller terrasse og vil variere i størrelsen fra 64-117 kvadratmeter. Der er også elevator i byggeriet.