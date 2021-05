Se billedserie Anne Marie Østergaard, til venstre, Camilla Brandi Anshøj håber at Home-Start i Ringsted kan være klar til at hjælpe pressede familier efter sommerferien. Foto: Kenn Thomsen

Gør klar til at give pressede familier en hjælpende hånd

Ringsted - 12. maj 2021 kl. 06:00 Af Bodil Pinholt bodil.pinholt@sn.dk Kontakt redaktionen

Home-Start: Børnefamilier, der står i en presset situation, kan nu snart få lidt hjælp et par timer om ugen af en frivillige familieven. Det kan de igennem Home-Start, som er en forening, der her i foråret har etableret en lokalafdeling i Ringsted.

Home-Start bygger frivillige, som har lyst til at række en presset familie en hjælpende hånd et par timer om ugen. Det kan for eksempel være med at lege med børn, gå en tur med et lille barn, mens mor får en lur, madlavning eller anden praktisk hjælp eller en voksensnak. Det er helt afhængigt af den enkeltes families behov.

Til at varetage den daglige drift har Home-Start ansat Camilla Brandi Anshøj som lokalkoordinator i Ringsted. Hun havde første arbejdsdag den 1. maj, hvor hun stod tillige med lokalforeningens bestyrelse på Torvet og delte information ud og fortalte om Home-Starts fremtidige arbejde i Ringsted.

Det skabte kontakter til flere potentielle frivillige. Blandt en mand, der gerne ville melde sig som frivillig, da han selv har været enlig far, og ville have ønsket, at han selv havde haft dette tilbud.

Camilla Anshøj har nu etableret en hjemmeside og en Facebookprofil, som der allerede har været en del reaktioner på.

- Vi føler os godt modtaget. Nogle sagde, at det er godt I er kommet til Ringsted, fortæller Camilla Anshøj.

Home-Start tager udgangspunkt i småbørnsfamilier. Et kriterier for at få støtte fra Home-Start er, at familien har mindst ét barn under skolealderen. Desuden skal familien selv række ud efter hjælp, og det er en motivation i selv.

- I Home-Start synes vi, det er en kæmpe styrke, hvis man tør række ud, siger Camilla Anshøj.

Det kan for eksempel være, hvis man ikke har noget netværk, som kan støtte.

- Det er med at komme ind så tidligt, så vi kan gøre en forskel. Det er ikke nogen grænser for, hvor de kan få hjælp, siger Anne Marie Østergaard, der er formand for lokalbestyrelsen.

- Home-Start er for dem, der føler, de har et behov. Det er uanset om man har en eller to biler i carporten. Det er for alle, som føler sig presset, understreger Camilla Anshøj.

- Det unikke ved Home-Start er, at det tager udgangspunkt i familiens behov, siger Camilla Anshøj.

Der er brug for mange frivillige, som har overskud til at give et par timer om ugen. Efter et halvt år som familieven er det muligt at sige fra.

- Vi har nogle værdier, og det er at gøre familier i stand til at være den bedste udgave af sig selv, fortæller Anne Marie Østergaard.

- Det skal være gensidigt berigende. Børn mærke, om man vil dem, siger Anne Marie Østergaard.

Familievennen er lidt en ventil, der kommer én gang om ugen.

Der er ingen tvivl om, at såvel Anne Marie Østergaard som Camilla Anshøj brænder for at skabe forandringer for pressede familier.

Det hele er bygget op på gensidig støtte. Hovedorganisationen støtter koordinatoren, som støtter de frivillige, der støtter forældre, som så støtter deres børn. Det skulle gerne munde ud i at være til glæde for børnene og familierne.

Home-Start vil også gå i gang med fondraising. I første omgang er det tanken at lave en velkomstpakke til familierne med ting børn og voksne kan hygge sig med. På sigt vil foreningen også gerne kunne invitere familierne på ture. Dermed får de frivillige mulighed for et fællesskab med andre familievenner og familierne kan også mødes og få et netværk.