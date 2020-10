De ældre borgere på Plejecenter Ortved er blandt dem, som får glæde af det nye koncept i Ringsted Kommunes ældrepleje. Foto: THOMAS OLSEN

Godt nyt til de plejekrævende borgere

Ringsted - 10. oktober 2020 kl. 09:43 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

En sikker pleje og behandling til borgerne i ældreplejen. Det er målet med forbedringsprogrammet »I sikre hænder«, som Ringsted Kommune nu bliver en del af.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed står for projektet, som 18 kommuner har deltaget i siden 2013. De deltagende kommuner har vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale på plejecentre og i hjemmeplejen blandt andet ved at reducere medicineringsfejl, tryksår, fald og infektioner markant.

- Jeg er glad for, at vi i Social- og Sundhedscenteret i Ringsted Kommune er blevet udvalgt til at deltage i forbedringsprogrammet. Erfaringerne fra de 18 kommuner viser, at programmet er med til at sikre borgerne en sikker pleje og behandling, men også, at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt medarbejderne, siger chef for social- og sundhedscentret Alice Morsbøl i en pressemeddelelse.

Medarbejdere og ledelse vil få redskaber til at skabe systematiske arbejdsgange, indsamle data og have et løbende fokus på læring og udvikling.

I Ringsted Kommune skal hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og Ortved Plejecenter arbejde med projektet, der sættes i gang i dette efterår og løber frem til 2023.