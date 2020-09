Godt gang i billetsalg til foredrag med Daniel Rye

I 13 måneder blev Daniel Rye holdt som gidsel af ISIS sammen med 23 andre vestlige gidsler, og han var det sidste gidsel, som slap levende fra Islamisk Stats berygtede fængsel i den syriske by Raqqa.

Efter en forhandling om løsesum, blev Daniel Rye løsladt 19. juni 2014, hvorefter IS i sommeren 2014 dræbte de tilbageværende gidsler, Daniels medfanger, én efter én, heriblandt amerikaneren James Foley.

James Foley blev det første offer for en videodokumenteret henrettelse af IS - en video der gik verden rundt. Under deres tilfangetagelse, blev han nær ven af Daniel Rye, og det var Daniel der viderebragte Foleys "brev" og afsked til hans familie, som Daniel fik overbragt mundtligt og memorerede.