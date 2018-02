Se billedserie Irene Vang Kolodziej (tv), Susan Hemmingsen og Sonja Søegaard kan sammen glæde sig over udgivelsen. Flere af retterne er blevet testet i deres venindeklub, som forøvrigt har fem års jubilæum i dag. Foto: Hans-Henrik Lærke

Gode tip til kødløse retter

Ringsted - 10. februar 2018

En smagsprøve af den svampelignende kødsubstitut quorn og en soyapølse faldt bestemt ikke i Susan Hemmingsens smag, da hun for to år siden i et morgenprogram på radio blev præsenteret for de to vegetarprodukter.

- Jeg sagde det ikke, men tænkte: »fy for pokker, hvor det smager«. Det måtte kunne gøres bedre, fortæller Susan Hemmingsen, som dog tog noget godt med sig fra oplevelsen.

»Kødfrie dage« hed programmet. Og dét er netop titlen på hendes nye og iøvrigt første bog, der består af en masse opskrifter med inspiration til vegetarmåltider. Fredag eftermiddag var hun så i Ringsted for at signere sin bog i Bog & Idé i Sct. Hansgade.

Susan Hemmingsen bor i Ørslev ved Ringsted. Hun er uddannet farmakonom og holder af at nørde med krydderurter og planter.

- Det kan man jo tænke ind i vores kost. Det er også godt mod livsstilssygdomme såsom diabetes og gigt, siger madbogsforfatteren, der fredag morgen var tilbage på »gerningsstedet« i æteren.

- Jeg lavede bøffer af røde linser, gulerødder og havregryn krydret med karry til to mandelige forsøgspersoner. De kiggede noget, men kunne godt lide bøfferne og fik resten med hjem, siger Susan Hemmingsen om sin tilbagevenden til radioen.

Bogen er udgivet for at inspirere ude i køknerne, men også fordi klodens kostvaner ikke kan blive ved at basere sig for meget på kød. Fremstillingen belaster miljøet. CO2-aftrykket er for stort.

Enhver bog har godt af at få gode ord med på vejen. Dem er forfatterens vininder leveringsdygtige i.

- Jeg har prøvet mange af retterne. Jeg synes, de er gode, især fordi der er mange danske grøntsager og rodfrugter i, lyder det fra Sonja Søegaard, der bliver fulgt op af Irene Vang Kolodziej:

- Opskrifterne er nemme og smager godt. Blomkålsfrikadellerne kan spises som slik. Jeg har selv nogle i køleskabet, siger hun.

Hvis ikke det var for venindens nye bog, ville Irene Vang Kolodziej »aldrig have kigget i sådan en bog«, men hun er blevet glad for retterne. Det samme gælder gemalen.

- Man kan lokke manden, der ikke er vegetar, med at servere et lille stykke kød ved siden af, lyder tricket, som Sonja Søegaard bakker op om:

- Mange af retterne kan nemt bruges som tilbehør, fortæller hun.