Gode gerninger i Ringsted hjælper børn i Syrien

Ringsted - 18. januar 2021 kl. 13:03

Tegn en tegning til de ældre på det lokale plejehjem, saml skrald omkring din skole, eller bag en kage til en, du holder af.

Det er opfordringen, når DR Ramasjang, Friluftsrådet, FDF og landets biblioteker samler ind til Danmarks Indsamling 2021 sammen med de yngste danskere - en tilbagevendende hjælpeaktivitet, der hidtil har engageret tusindvis af landets børn.

Frem til Danmarks Indsamling den 6. februar udløser hver god gerning en donation på 20 kroner fra Novo Nordisk Fonden.

Pengene går til et Danmarks Indsamling-projekt i Syrien til gavn for coronakrisens børn.

Tiden med corona er generelt svær for mange, og det giver en endnu større mulighed i år for at gøre en forskel for andre i sit lokalmiljø. Og med det aktiverer Ringsted Bibliotek børnene i Ringsted.

- Vi håber at rigtig mange børn vil være med til at gøre en god gerning, og vi står klar til at hjælpe dem med gode råd og idéer, siger børnebibliotekar på Ringsted Bibliotek Bolette Barfod i en pressemeddelelse.

På ringstedbib.dk kan man finde gode idéer og inspiration til, hvordan man gør en god gerning lige uden for sin dør.

Hver en god gerning tæller, når den bliver registreret. Det gør man på hjemmesiden godegerninger.nu og her kan man også printe sit velfortjente godhedsdiplom.

FDF er også i gang

Også børn og unge fra FDF Benløse gør gode gerninger lokalt og samler samtidig penge ind til coronakrisens børn i Syrien.

- I FDF Benløse forsøger vi at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Lære dem om samfundssind og hvordan de kan engagere sig i deres medmennesker. Dette er projektet Gode Gerninger en enestående platform for. siger kredsleder Dennis Iversen

FDFerne i Benløse får masser af hjælp fra partnerskabet til at gøre de gode gerninger.

Både hos Friluftsrådet og på FDFs egen hjemmeside FDF.dk/godegerninger kan man finde gode ideer og inspiration til, hvordan man kan gøre en god gerning lige uden for sin dør:

- Vi har naturen i baghaven, da Benløse Byskov ligger bagved FDF huset og hver gang vi benytter os af naturen, opfordrer vi børnene til at passe godt på den, både ved at hjælpe dyrene men også fjerne skrald for at holde naturen ren, siger tumlingeleder Lukas Larsen.

Børn i Ringsted kan være med til at hjælpe børn i Syrien med gode gerninger frem til den 6. februar.