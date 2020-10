Gode chancer for gevinst i lotteriet

De to lokale Lionsklubber, Lions Club Ringsted og Lions Club Knud Lavard, har ikke haft de sædvanlige aktiviteter i år grundet coronavirus, men det betyder heldigvis ikke, at det traditionsrige julelotteri er aflyst. Det går i gang på mandag den 2. november.

Der er 500 gevinster, som er fordelt på knap 20.000 lodder, så dermed er der gode chancer for at få gevinst, hvis man prøver lykken. Der er mange fine gevinster, lige fra gulvtæpper, cykel, kroophold, billetter til Ringsted Kongrescenter og til en masse gavekort til butikker og andet.

Der er gevinster til en samlet værdi af 173.000 kroner for begge de to lokale klubber.

Hvis man køber et helt bundt med 50 lodder, så er der garanti for gevinst. Der er gennemsnitligt halvanden gevinst per pakke.

- Der var en lille frygt for, at det var svært at få gevinster. Det er gjort til skamme. Alle har været velvillige og det er vi glade for og takker for, fortæller Jørgen Christensen, der gennem 21 år har stået i spidsen for Lions julelotteri.