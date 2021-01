Skoleleder på Campusskolen i Ringsted Kristina Fischer glæder sig til at få den nye internationale linje i gang. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Go Global bliver nyt internationalt tilbud til de ældste skoleelever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Go Global bliver nyt internationalt tilbud til de ældste skoleelever

Ringsted - 14. januar 2021 kl. 10:33 Kontakt redaktionen

Fra næste skoleår kommer der et nyt tilbud i Ringsted Kommunes folkeskoler. Campusskolen etablerer fra august den internationale linje Go Global, der skal danne og uddanne eleverne til en international verden.

Læs også: Ny international klasse skal nå de dygtigste elever

Go Global er en international klasse for elever med høj faglig motivation, og det er et tilbud til alle unge i Ringsted Kommune.

Klassen retter sig mod de mest læringsmotiverede elever i Ringsted kommune, som kan og vil noget ekstra med deres skolegang.

Nye udfordringer - Med den internationale linje Go Global lægger vi endnu et lag på folkeskolerne i Ringsted Kommune. Og vi giver et moderne og internationalt tilbud til de elever, som vil udfordres endnu mere i deres skolegang. Go Global vil danne unge mennesker til at indgå i en globaliseret verden, hvor grænserne mellem fag, sprog og lande ofte er flydende, siger borgmester Henrik Hvidesten i en pressemeddelelse.

Fakta Go Global vil særligt basere undervisningen på fire K’er:

Kritisk tænkning: at forholde sig til verden, være problemløsende, analyserende, kunne evaluere samt at kunne stille opklarende spørgsmål.

Kreativitet: at skabe og innovere, være iderig, opfindsom, lære af erfaringer og udvise originalitet.

Kollaboration: at samarbejde, deltage ligeværdigt i processer, have ansvarlighed og være åben.

Kommunikation: at kunne lytte, udtrykke ideer, bruge forskellige platforme, bruge forskellige udtryk Go Global vil særligt basere undervisningen på fire K’er:

Go Global vil have et sprogligt og globalt fokus. Det kan eksempelvis ske ved tilbud om et tredje fremmedsprog, virksomhedsbesøg i internationale virksomheder, deltagelse i internationale sprogkonkurrencer eller besøg i for eksempel FN-byen, Europaudvalget i Folketinget eller besøg af internationale NGO'er.

- På Campusskolen arbejder vi hver dag med at uddanne unge mennesker til fortsat at opsøge læring og udvikling og til at indgå i et demokratisk samfund. Go Global vil derudover fokusere endnu mere på internationale samarbejder, projektbaseret læring og fremmedsprog. Eleverne på Go Global skal ikke alene udfordres på et højt fagligt niveau. De skal i høj grad også udfordres på arbejdsmetoder, kritisk tænkning og deres evner til at arbejde problemløsende og innovativt, siger skoleleder på Campusskolen Kristina Fischer.

Det 21. århundrede Undervisningen vil tage udgangspunkt i de såkaldte 21. århundredes kompetencer. Det er en betegnelse for de kompetencer, som en række internationale forskere og virksomheder peger på er vigtigt at udvikle hos unge i den moderne verden.

Kompetencerne dækker over blandt andet samarbejde, IT, innovation, videnskonstruktion og kommunikation.

Go Global er en international linje, man kan tage fra 7.-9. klasse. Campusskolen opretter den internationale linje fra 7. klasse fra august. I skoleåret 2022/23 optages elever på 7.-8. klassetrin, og i skoleåret 2023/24 optages elever på 7.-9. klassetrin.

Byrådet har besluttet at yde et tilskud på 250.000 kroner årligt til den nye internationale linje. Pengene kan blandt andet bruges på rejser og til at hente eksterne lærere ind til en del af undervisningen.

Der er et digitalt møde om den nye internationale linje Go Global den 27. januar 2021.

Læs mere om den internationale linje Go Global og det digitale møde den 27. januar på Campusskolens hjemmeside www.campusskolen.aula.dk.