Se billedserie Centralen, der lå foran Sct. Bendts Kirke, blev revet ned i 1934. Den fik kun lov at stå i 42 år. Foto: Ringsted Museum og Arkiv

Glimt af torvets historie

Ringsted - 14. januar 2021

Jørn Johansen, Sæby, har fattet interesse for Ringsteds historie fordi hans grandonkel har bygget nogle af byens markante bygninger. Her fortæller han glimt af torvets historie.

Nogle ringstedere spørger måske sig selv, hvor er dette billede fra og hvad er det for en bygning?

Min artikel starter her ved dette pragtfulde billede af en dengang så imponerende bygning, Central. Bygningen blev bygget af en af Ringsteds store bygmestre Julius Ferdinand Johansen i 1892.

Denne bygning var både elsket, og senere, i mange kredse, også hadet fordi den lå foran Sct. Bendts Kirke på torvet. Den startede en diskussion om, hvordan Ringsteds torv skulle se ud i fremtiden.

Torvet har altid spillet en stor rolle for byen og dens borgere. Her mødtes man og hilste på hverandre, enten ved en indkøbstur eller, hvis man bare skulle over byens torv, for at putte et brev i postkassen.

De store torvedage foran Central bygningen spillede også en stor rolle i bylivet. På disse toppede brosten gik handlen lystigt hver lørdag og også om onsdagen. Der kom handlende fra nær og fjern, ja selv fra København. Torvet dannede rammerne om disse betydningsfulde torvedage for bylivet og for de handlende. Men der var mange andre imponerende bygninger på byens torv.

Julius Johansen havde ihærdigt forsøgt, på sin måde, at præge byens torv. Allerede i 1883 byggede han Panoptikon også kaldet for ligkistemagasinet i Nørregade 5. Dernæst Basaren på hjørnet Nørregade og Sct. Bendtsgade.

Den imponerende Casino-bygning lige overfor Central bygningen byggede han i årene 1886- 1889.

Ringsted Børs Torvet fik endnu en pragtbygning og det var Ringsted Børs.

Et konsortium bestående af particulier Mortensen, sagfører Niels Svendsen og murermester Julius Johansen stod for byggeriget. Ringsted Børs stod færdigbygget i år 1900.

Seks år efter Ringsted Børs' opførelse var byens indbyggertal 3696, og det steg år for år. Byen havde nu fået sit varetegn. Ringsted Børs var et kæmpe løft for byen og for byens torv.

Torvet til diskussion 15- 18 år efter at Central bygningen var bygget, kom den i søgelyset. Man frygter simpelthen, at bygningens balustrade oppe på husets tagryg skulle smuldre og falde ned på de forbipasserende på gaden. Eller var det et forsøg på at få en bedre udsigt til Sct. Bendts Kirke?

Man fristes til at lave en sammenligning med det, der sker ved vestkysten i dag, hvor man bare fjerner et stykke af klitten, for at få en bedre havudsigt.

Balustraden blev pillet ned, og man begyndte at få en tanke om, at en frilæggelse af Sct. Bendts Kirke var under opsejling. Kirken var da også godt og grundigt lukket inde bag Central bygningens tykke murer.

Siden år 1919 havde denne frilæggelse trængt sig på. Staten fik forståelse for sagen og bevilligede 60.000 kroner og med de 30- 40.000 kroner, man havde samlet sammen, begyndte nu et opkøb af bygningerne, som lå foran kirken. En egentlig nedrivning blev sat i gang af den imponerende Central, som på dette tidspunkt kun var 42 år.

Casino revet ned Nu kom der skub i byudviklingen, og så kom turen til den flotte Casino bygning. For i næsten samme åndedrag så Casinos ejer, H. P. Petersen, en gevinst ved at sælge Casino, som nu fik den fantastiske udsigt til kirken og pladsen foran.

Casino, som altså kun var 47 år, blev også revet ned. De nye ejere, Banken for Ringsted og omegn, ønskede en ny bygning og dermed også en ny Casino. Den stod færdigbygget allerede i 1937.

Navnet Casino blev bevaret, men ellers er alt forandret.

Byens torv forandrede sig mærkbart i disse år. Der var allerede dengang mange meninger om torvet og de skønne udsmykkede huse, samt, brostensbelægningen. De ellers så hyggelige torvedage blev sværere og sværere at afholde og i takt med, at befolkningstallet steg, kom bilen også og fyldte godt op på byens torv.

Delte meninger Det ellers så hyggelige torv, havde i den grad forandret sig, og mange så igennem fingrene med, at man havde fjernet Central bygningen til fordel for kirken, som nu pludselig havde fået en helt unik plads på torvet.

Den nye Casino bygning var nu en bank og dansested af den mere moderne karakter. Jeg vil ikke påstå, at med det blev Ringsted og torvet fattigere. Men det, der er sket, er ikke til at genoprette. Miljøet og nogle af de smukke huse står der endnu.

Besøger Ringsted I 2017 så jeg Ringsted torv for første gang. Indbyggertallet er nu lidt over de 22.000. Jeg havde gennem Lene Søgaard Petersen fra Ringsted museum fundet frem til, at murermester Julius Johansen var min grandonkel. Det arbejde, som han havde lagt sig for vejen, både i Ringsted, Middelfart og Slagelse, er mildest talt et imponerende enkelt mands arbejde.

Jeg var omgivet af disse imponerende bygninger på torvet, som også er velbevaret.

Torvet var mere eller mindre gravet op, de gamle brosten kommet i Ringsted kommunes varetægt og kørt til depot hos Vej og Park, for nyt skulle der til.

Fremkommeligheden på torvet var vanskelig men satte ikke en forhindring i at komme rundt og se bygningerne, som omkransede torvet.

Det, der er tilbage af Julius Johansens store, står flot og vedligeholdt, formentlig lige så imponerende, som da det blev bygget.

I dag står torvet og den nye belægning færdig. Man modtog den 8. oktober 2019 brolæggerprisen. Torvet har en god vandopsamlingsløsning, men mange er knap så begejstret for det nye torv. Der har været flere uheld med forstuvede fødder på grund af skjulte trappetrin, hvilket holder folk med nedsat syn eller med blindestok væk.

Cyklisterne har det også svært. Flere nævner direkte, at det ikke er cyklisternes by. Man klager over dybe og brede fuger i belægningen og at fugerne følger kørselsretningen i rundkørslen. Med en højdeforskel på over 5 mm nogle steder, har det også givet uheld i rundkørslen.

Alt i alt håber jeg, at man vil finde sig tilrette på det nye torv og glæde sig over midtbyens smukke ejendomme, som så mange sætter pris på.