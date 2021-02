Se billedserie Skitseprojektet til natur- og aktivitetshuset ved Vrangeskov skaber debat. Privatfoto

Glashus er kun en foreløbig skitse

Ringsted - 15. februar 2021 kl. 13:36 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Styregruppen for et Natur- og Aktivitetshuset i Vrangeskov har udsendt et nyhedsbrev, hvor man inddirekte besvarer noget af den kritik, som borgere har rejst blandt andet i DAGBLADET Ringsted.

»Det er hensigten, at skitserne til huset i løbet af 2021 kan skabe fundamentet for et egentligt projekt, som i næste step mere detaljeret kan danne grundlag for Natur- og Aktivitetshuset. Her vil farver og materialer, udformning af rum og meget mere nøje blive gransket. Der vil blive stillet store krav til bæredygtighed og æstetik. Disse krav og retningslinjer kommer bl.a. fra Realdania/Lokale- og Anlægsfonden - og dem agter Søskovlandet at leve op til. Disse krav er samtidig en forudsætning for at kunne opnå støtte til projektet, fremgår det.

I brevet drages der sammenligninger til andre projekter, herunder nye tiltag skabt i fredskov og i Bornholms klippelandskab:

»Det er disse og øvrige krav som f.eks. Skovtårnet og medhørende anlæg ved Rønnede lever op til. Et projekt, som også er etableret i fredskov. Det er også disse krav som det nye besøgscenter ved Hammershus Ruiner lever op til - sprængt ind i granitklipperne i fredskov og i særlig følsom natur. Og måske nogle af jer har besøgt Røsnæs Rundt - her er etableret mødesteder i lighed med det, som Søskovlandet påtænker i Vrangeskov. Disse er også etableret med høj æstetik og bæredygtighed - nogle steder i følsom natur.«

Identitet og fællesskaber Styregruppen har i front formand Ulrich Hjort Hansen og næstformand Peter Hansen.

De to har desuden arbejdet med selve landsbyklynge-projektet i en årrække.

Bag dét arbejde ligger blandt andet brugerundersøgelser af borgernes ønsker til det område, de bor i. Svarene peger entydigt på ønsker om adgang til og brug af naturen.

Det fremhæves også i nyhedsbrevet:

»Landsbyklyngen Søskovlandet er kommet til verdenen ud fra tanken om at skabe udvikling i vores fantastiske område nord/nordøst for Ringsted. Vi er også sat i verdenen for at arbejde for de ønsker, som borgere i området har til deres egne og fælles aktiviteter. Netop det, at kunne dele med hinanden og være fælles om "noget" kan medvirke til at udvikle identitet og sociale fællesskaber - og det vil Søskovlandet gerne være en del af.«

Og så skal der være plads til udfoldelser i naturen. Noget som corona-året har vist, at mange mennesker ønsker meget mere af.

Natur-trenden Benedikte Havdrup har peget på faren for, at et stort antal borgere, der blandt andet kører til området i bil, kan være med til at ødelægge den eksisterende natur.

Her henviser landsbyklyngen til en tidligere spørgeskemaundersøgelse og en trend i tiden:

»Søskovlandet ser, som rigtig mange danskere, ind i den helt overordnede trend med fællesskab, nærvær og oplevelser i naturen. Aldrig i nyere tid, har der været så stor interesse for at komme tæt på naturen«, lyder det fra Søskovlandet, som fremhæver ønsket om mere natur:

»Spørgeskemaundersøgelsen viste mere end tydeligt, at borgerne ønsker mere adgang til naturen, ønsker nye muligheder for udfoldelser i naturen - et sted at kunne mødes formelt og uformelt, på tværs af alder, bopæl og landsbyer - et sted, hvor der også kan dyrkes andre motionsaktiviteter end i den traditionelle gymnastiksal - et sted, hvor den medbragte kaffe + kage kan nydes og et sted, hvor der kan ske naturformidling - ikke mindst for de mindste.«

Vær med i udvalg Søskovlandet har på sidelinjen arbejdet med at etablere en naturpark i Ringsted Kommune. Sidste år blev kommunen godkendt til et pilotnaturpark-projekt, som der over en femårig periode skal arbejdes videre med.

Der skal nedsættes et egentligt udvalg, som skal følge og deltage aktivt i arbejdet.

Udvalget kommer til at bestå af tre medlemmer af byrådet, fire medlemmer af borgere, ildsjæle og "andre interesserede" samt otte repræsentanter for grundejere og lodsejere langs med naturområderne.

Ringsted Kommune har inviteret lodsejere, borgere, ildsjæle, erhvervsdrivende eller "bare" bruger af Ringsted Kommunes naturarealer, kan man tilmelde sig et digitalt møde, som Ringsted Kommune holder for interesserede den 3. marts 2021 fra klokken 17 til 19.

Læs mere på www.pilotnaturpark.ringsted.dk/naturparkudvalg.

