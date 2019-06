Se billedserie Det ser voldsomt ud, når kameraet fanger en rotte i et kloakrør. Her er det heldigvis kun kloakmester Rune Nielsen, som DAGBLADETs fotograf har fanget. Foto: Thomas Olsen

Glasfibersok kan helbrede kloakrør efter angreb fra rotter og rødder

Ringsted - 18. juni 2019 kl. 10:21 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange kloakrør under ældre huse bliver med tiden skrøbelige og dermed ekstra sårbare over for ekspanderende trærødder og sultne rotter. Derfor kan de begynde at stoppe til og skabe problemer for beboerne.

Det kan blive en bekostelig affære, hvis gulvet i huset skal brækkes op, så der kan blive lagt nye rør. Derfor har autoriseret kloakmester Rune Nielsen valgt at specialisere sig i en billigere løsning, hvor gulvet kan bevares.

- Vi kommer gerne ind i billedet, når folk har haft en slamsuger forbi deres bolig et par gange inden for kort tid. Hvis det er nødvendigt, er det et tegn på, at der er gået hul på kloakrøret enten på grund af rødder eller på grund af rotter, forklarer Rune Nielsen, der har firmaet RN Entreprenør ApS på Suså Landevej 137 ved kommunegrænsen mellem Ringsted og Næstved.

Han kan udføre en ny og effektiv reparation af kloakrør under boliger. Den går ud på, at man kan fore de slidte rør med en glasfiberstrømpe i stedet for at skulle udskifte rørene.

- Det har den store fordel, at vi slipper for at grave gulvet op hos kunden. Det er både tidsbesparende og væsentligt billigere for kunden, forklarer Rune Nielsen.

Han har specialiseret sig i opgaven sammen med sin faste makker gennem seks år Palle Bo Hansen.

Som eksempel nævner Rune Nielsen en nylig opgave ved et ældre hus i Benløse ved Ringsted. Her lagde makkerparret i løbet af en arbejdsdag en ny glasfiberstrømpe i kloakrøret, der forbinder husets afløb med kloaknettet.

Ifølge Rune Nielsen lød regningen på 12.000 kroner i stedet for de omkring 50.000 kroner, som det kunne have kostet, hvis gulvet også skulle være hakket op.

- Det er altafgørende, at vi er vant til at arbejde sammen, når vi skal udføre opgaven, for vi har kun omkring et kvarter fra blandingen, der skal fæstne glasfiberstrømpen i røret er klar og indtil strømpen skal være perfekt monteret. I de afgørende minutter kan bølgerne godt gå lidt højt mellem os, siger Rune Nielsen, mens Palle Bo Hansen nikker og smiler.

Rune Nielsen har selv indrettet den vogn, som bliver medbragt til opgaven. Derfor er alt kameraudstyr med mere placeret optimalt til opgaven. Det specielle kamera sender skarpe billeder fra rørene og indtil skærmen i vogn.

- Det er en speciel oplevelse, når der er en velvoksen rotte, der løber direkte hen imod kameraet. Det tager lidt tid at vænne sig til, erkender Rune Nielsen.

Billederne ryger også direkte til Rune Nielsens mobiltelefon.

- Det har den store fordel at jeg hurtigt og enkelt kan sende et billede inde fra rørene til kunden, så vi hurtigt kan blive enige om, hvad der skal gøres for at udbedre skaden, forklarer Rune Nielsen.