Glæde over stort løft til folkeskolerne

Der var glæde hele vejen rundt i salen, da byrådet i Ringsted mandag aften besluttede, hvordan de næsten 10 mio. ekstra kroner skal fordeles til folkeskolerne i 2021.

Byrådet afsatte det store beløb i budgetaftalen for 2021 for at give skolerne et løft. Målet er, at eleverne skal have et fagligt løft uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger, så resultaterne ved folkeskolernes afgangsprøver i dansk og matematik mindst ligger på landsgennemsnittet i 2023.