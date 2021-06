Arrangørerne af Summer Days er lykkelige over, at restriktionerne bliver lempet. Foto: Privatfoto

Glæde over genåbning: Nu bliver det sjovere for alle

Ringsted - 10. juni 2021

Snart kan danskerne se frem til at få det meste af den normale hverdag tilbage. Natten til torsdag kom regeringen og støttepartierne nemlig frem til en aftale om en yderligere genåbning af Danmark.

Det betyder blandt andet, at barer og værtshuse må holde åbent indtil 24.00, mens det samme er gældende for restauranter og cafeer landet over.

Ændringerne træder allerede i kraft fra fredag, og hos arrangørerne af Summer Days i Ringsted, er man lykkelige over, at landet åbner yderligere op.

Det betyder nemlig, at man vil kunne afvikle langt større og ikke mindst sjovere arrangementer i løbet af sommeren. Det fortæller Christian Molsing Sørensen, der er souchef og eventlever hos Ringsted Kongrescenter, der står i spidsen for Summer Days.

- Det gør, at det bliver noget sjovere for alle at gøre det her på forsvarlig vis. Det gør, at vi kan lave nogle arrangementer med så få retningslinjer som muligt, og det gør, at det kommer til at blive rigtig sjovt, siger Christian Molsing Sørensen.

Netop det faktum, at det allerede vil være muligt at udskænke alkohol til 24.00 fra fredag i stedet for 22.00, som det har været tilladt indtil nu, gør, ifølge Christian Molsing Sørensen, at det hele bliver langt mere festligt for gæsterne.

- Det får jo den betydning, at vi kan have udskænkning helt frem til 24.00, og det gælder til alle arrangementerne i den kommende weekend. Det gør blandt andet, at det vil være muligt at købe drikkevarer helt frem til slutningen af kampen til Danmarks sidste gruppekamp ved EM, så det er vi jo glade for, og det er virkelig dejligt, siger han.

Ikke langt i planlægning

I løbet af sommeren vil der løbende blive udfaset i mange af de nuværende restriktioner. Blandt andet vil ens PCR-test gælde i 96 timer i stedet for de 72 timer, som er gældende lige nu. Samtidig vil forsamlingsforbuddet blive hævet til 250 personer, mens coronapasset helt vil blive sløjfet for arrangementer med under 2000 mennesker pr. 1. august.

Umiddelbart lyder dette som sød musik i ørerne hos arrangørerne af Summer Days, men faktisk er man slet ikke noget så langt i sine planer for sommerens mange begivenheder i Ringsted.

- Vi har ikke gået det hele igennem endnu, men vi vil da kigge på det og se på, hvad vi har af muligheder for nogle af arrangementerne, hvor der måske kan deltage flere mennesker. Det vil måske gøre det nemmere for mennesker at komme til nogle kulturarrangementer, så det er noget, som vi helt sikkert vil dykke ned i, fortæller Christian Molsing Sørensen.

Du kan finde alle sommerens arrangementer ved Summer Days på oplevringsted.dk, hvor du også vil kunne købe billet til de arrangementer, hvor der er krav om en adgangsbillet.