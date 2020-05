Glade og farverige malerier bliver vist frem i pinsen

Ringsted: Pinsen er på vej og nye malerier og figurer er klar til at blive vist frem i pinsen, hvor Hanne Boisen holder åbent alle pinsedagene fra klokken 11 til 17.

Hanne Boisen maler glade og farverige malerier, som med et glimt vil smitte af på beskueren.

Der er mulighed for at låne malerier med hjem, så man kan se, om det udvalgte maleri passer perfekt i hjemmet. Hanne Boisen hjælper også gerne til med at finde det helt rette maleri, som kan indgå i køberens hjem.