Glad lokal vinder af stort rejsegavekort

Det var en glad Hanne Hyldgaard, der fredag formiddag modtog et rejsegavekort på 50.000 kroner.

Da butikschef Max Nielsen fra SuperBrugsen på Nørretorv ringede, troede Hanne Hyldgaard først, at der var sket noget med Oluf.

Det var heldigvis ikke tilfældet, for det var med det glædelige budskab, at Hanne Hyldgaard havde vundet hovedgevinsten i en landsdækkende konkurrence.

Når Hanne Hyldgaard ellers aldrig vinder i konkurrencer, så skyldes det, at hun ikke plejer at deltage.

- Jeg synes, det var godt, at det var nogle, der er vant til at handle her, som vandt, bemærker Hanne Hyldgaard, hvilket uddeler Max Nielsen giver hende ret i.