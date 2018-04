Camilla Lydolphs to børn Silje og Magnus har haft stor glæde af at gå i dagpleje, frem til de var to år og 10 måneder. Nu går de begge i naturbørnehaven i Gyrstinge. Foto: Jens Wollesen

Glad forælder: dagplejen opfyldte mine børns behov

- Det var tydeligt, at det at være dagplejer ikke bare var et arbejde. Annie ønskede at gøre en positiv forskel for børnene, og det samme indtryk fik vi af de øvrige dagplejere, der var tilknyttet gruppen i Benløse.