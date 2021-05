Giv den gas som vaskeægte naturhelt

Det er fuld fart frem og godt humør, når Danmarks små og store naturhelte løber af sted til Det Virtuelle Naturhelteløb i Ringsted fra 21. til 24. maj. Det Virtuelle Naturhelteløb er et familieløb, hvor det ikke handler om at nå først i mål, men derimod om at have det sjovt, komme ud og opleve den danske natur og få sved på panden - alt imens man løber til fordel for indlagte børn og den danske natur.

Ved at deltage i Det Virtuelle Naturhelteløb løber man for hele to gode formål: Legeheltene og Den Danske Naturfond. Legeheltene arbejder dagligt for at skabe mere aktiv leg og bevægelse for indlagte børn på de danske hospitaler, og Den Danske Naturfond indkøber naturarealer for at passe på den danske natur.