Se billedserie I øjeblikket er det kun erhvervsdrivende, der kan få adgang til Affald plus genbrugspladser i blandt andet Ringsted Kommune. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Genbrugspladser bliver næppe åbnet i weekenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrugspladser bliver næppe åbnet i weekenden

Et møde mellem de sjællandske affaldsselskaber i går vendte forskellige muligheder for at lukke op for genbrugspladserne. Men alt venter på en melding fra myndighederne.

Ringsted - 27. marts 2020 kl. 10:40 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Senere fredag kommer Sundhedsstyrelsen med en udmelding om, hvorvidt de danske affaldsselskaber må åbne for lukkede genbrugspladser. Før styrelsen har talt, kan selskaberne ikke lukke op.

Læs også: Bestyrelsesmedlem i AffaldPlus kritiserer lukning af genbrugspladser

Det oplyser kommunikationschef Niels Damgaard fra Affaldplus, der dækker Ringsted, Sorø, Faxe, Næstved, Vordingborg og Slagelse Kommuner.

Alle sjællandske affaldsselskaber holdt torsdag møde via Skype for at finde ud af en løsning for genåbning.

Fakta AffaldPlus er affaldsselskab for:

Ringsted Kommune

Sorø Kommune

Faxe Kommune

Næstved Kommune

Slagelse Kommune

Vordingborg Kommune

Firmaet er sat i verden for at sikre et rent miljø på affaldsområdet, og vores opgave er at modtage og behandle affaldet fra områdets ca. 300.000 borgere og 30.000 virksomheder.

Firmaets vision er: »Der findes ikke affald, kun ressourcer«

- Vi drøftede forskellige muligheder for at åbne, uden det bliver kaos. Det gik godt på den måde, at folk er meget indstillede på, at vi får koordineret, hvordan vi gør, og at vi i hvert fald retter os efter myndighederne, siger Niels Damgaard.

Forslag om bookingsystem Hans eget selskab, Affaldplus, stillede forslag om, at man indfører en form for bookingsystem, når genbrugspladserne åbner igen, sådan at borgerne ikke bare kan komme kørende, som de plejer, men skal booke en tid først.

- Et bookingsystem blev drøftet frem og tilbage. Det er noget, vi snakker videre om, når vi mødes senere i dag, siger Niels Damgaard.

Affaldsselskaberne i hele Danmark forsøger at finde en nogenlunde ensartet måde at gøre tingene på, når det nu på et eller andet tidspunkt bliver muligt at komme på genbrugspladserne igen.

Der vil dog være lokale forskelle. Alle genbrugspladser har forskellige størrelser og indretninger, og nogle bliver brugt mere end andre.

Uanset hvad venter selskaberne på Sundhedsstyrelsen.

- Hvis styrelsen siger, at vi kan åbne igen, går der nogle dage med at forberede det. Vi kan ikke bare åbne, for så bliver alt kaos. Jeg kan ikke forestille mig, at der bliver åbnet i weekenden, siger Niels Damgaard.

Affaldsselskaberne holder videomøder igen i dag, når Sundhedsstyrelsen har talt.