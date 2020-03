Ringsted Genbrugsplads åbner igen for private tirsdag den 31. marts klokken 10.00. For at anvende genbrugspladsen skal man først booke en tid på affaldplus.dk/book. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Genbrugspladser åbner tirsdag - Nu med bookingsystem

Ringsted Genbrugsplads åbner igen for private tirsdag klokken 10.00. For at forhindre trængsel, har AffaldPlus indført et online bookingsystem, som borgere opfordres til at bruge.

Ringsted - 30. marts 2020 kl. 11:35 Af Victor Andersen

Siden lukningen af det offentlige Danmark blev meldt ud den 11. marts, har genbrugsstationer landet over været lukket for private. Det har blandt andet i Ringsted medført dumping af affald i naturen. Nu vurderer sundhedsmyndighederne, at kommunerne igen kan åbne genbrugspladserne for private, hvis de tager en række sikkerhedsforanstaltninger. Det meldte Kommunernes Landsforening ud lørdag i en pressemeddelelse, hvor de samtidig opfordrede genbrugspladserne til kollektivt at åbne igen tirsdag morgen.

I AffaldPlus, der er affaldsselskab for en række sjællandske kommuner, herunder Ringsted, har man siden lørdagens udmelding haft travlt med at gøre klar til tirsdagens genåbning. Men nu ligger der en slagplan klar, fortæller kommunikationschef i AffaldPlus, Niels Damgaard, til DAGBLADET. - Vi indfører et online bookingsystem. Fra klokken 15.00 mandag eftermiddag kan man gå ind på affaldplus.dk/book og booke en tid, siger Niels Damgaard. Borgere, der vil booke tid til genbrugspladsen, skal skrive deres nummerplade og mobilnummer, hvorefter man modtager en SMS, som man skal vise ved indgangen til genbrugspladsen. Tiderne, der kan bookes, er af 20 minutters varighed.

Vent, hvis det kan vente Man kan booke tider fra klokken 10.00 tirsdag, men AffaldPlus opfordrer borgere til at vurdere, om deres besøg på genbrugspladsen kan vente. - Vi er lidt spændte på, hvordan det bliver i morgen. Vi kan godt være bekymrede for, at folk møder op uden at have booket tid og danner lange køer. Vi opfordrer folk til at bruge bookingsystemet og til at booke ud i fremtiden. Kan besøget på genbrugspladsen vente til efter påske, så vent med det, siger Niels Damgaard. AffaldPlus opfordrer derudover til, at genbrugspladsens brugere anvender handsker, holder afstand til hinanden og generelt udviser sund fornuft.

De første to timer af åbningstiden på hverdage, fra 08.00 til 10.00, er reserveret til, at virksomheder kan aflevere deres affald. Her behøver virksomheder ikke booke tid. Pladsen er lukket for private i det tidsrum. I den resterende åbningstid fra 10.00 til 18.00 skal alle - både private og virksomheder booke tid. Det er muligt at booke tid en uge frem. Tidsbestillingen omfatter ikke AffaldPlus' haveaffaldspladser, der kan benyttes som normalt.