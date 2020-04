Affaldet havde hobet sig op for mange. Foto: Thomas Olsen

Genbrugsplads er fuldt booket: - Det er en kæmpe succes

Det nye bookingssystem, som AffaldsPlus på grund af corona har indført for sine genbrugspladser, er en kæmpe succes.

Der er sædvanen tro kæmpe stor interesse for at komme af med haveaffald og alt det andet, der følger med forårsmånederne. Men i år er det alligevel anderledes, for på grund af corona skal man booke en plads, inden man starter volvoen og sætter kurs mod fordelingspladsen.