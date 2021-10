Nogle af frivillige i Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik i Ringsted med Conny og Børge. Foto: Privat foto

Genbrugsbutik fejrer fødselsdag

Ringsted - 03. oktober 2021

Ringsted: Kræftens Bekæmpelse genbrug fejrer fem års fødselsdag i hele næste uge med forskellige konkurrencer, auktioner og jubilæumstilbud. Og på selve dagen, den 13. oktober bydes der på kaffe og kage til de første 50 kunder.

- Vi glæder os meget til at fejre butikkens 5 års fødselsdag - både med de andre frivillige, men selvfølgelig også med kunderne, siger 82-årige Conny Hansen, som sammen med sin mand 87-årige mand, Børge, er frivillig i butikken på torsdagsholdet.

Siden butikken åbnede på Huginsvej 2 har den vækstet hvert år på nær i 2020, hvor der var lukket i to måneder på grund af corona. Der er blevet solgt kvalitetsgenbrug for mere end syv millioner kroner. Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelses indsats inden for forskning, patientstøtte og forebyggelse.

- Det er de frivilliges fortjeneste at vi har en så velfungerende butik. De er virkelig dedikerede og flittige. Det er tydeligt at mærke, at de oprigtigt kan lide at være i butikken og at de brænder for at gøre en positiv forskel for kræftsagen. Det kan jeg kun være meget stolt af, udtaler distriktschef Lars Jessen.

For de fleste frivillige bliver det en livsstil og et fast holdepunkt at arbejde i butikken, som de helst ikke vil undvære. Og de butiksfrivillige har da også et sammenhold ud over det sædvanlige.

Det helt særlige sammenhold kan Conny og Børge Hansen skrive under på. For udover at støtte kræftsagen, så er sammenholdet i butikken årsagen til, at de er frivillige i butikken.

-Vi er bare så glade for at være her. Det er et rigtigt rart sted at være og de andre frivillige er bare så flinke. For sådan nogle som os, som bor ude på landet og ikke får set så mange mennesker til daglig, så er butikken og de andre frivillige gået hen og blevet vores andet hjem, udtaler Conny.

Det er ikke tilfældigt, at Conny og hendes mand meldte sig som frivillige. Da Conny for nogle år siden mistede sin søster til kræft skulle søsterens lejlighed tømmes og som noget helt naturligt blev dødsboet doneret til Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik. I den forbindelse fik ægteparret øjnene op for butikken, og fornemmede straks, at der var en rar atmosfære.

Da ægteparrets søn desværre døde af kræft for et år siden, var de ikke i tvivl om, at de ville melde sig som frivillige. En beslutning de aldrig har fortrudt.

Fejringen er mandag-fredag kl. 10-17 og lørdag klokken 10-14.