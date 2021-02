Arne Mortensen, John Jensen og Klaus Hansen har givet en hånd med under renoveringen af genbrugsbutikken. Privatfoto

Genbrugsbutik er blevet renoveret

Her har flere frivillige knoklet med et stort ombygningsprojekt.

Det er nærmere bestemt tøjafdelingens cirka 200 kvadratmeter, ud af et samlet butiksareal på 450 kvadratmeter, som er blevet renoveret.

De frivillige, som driver genbrugsbutikken, har længe haft et ønske om at forny butikken. Derfor så de det som en oplagt mulighed, da corona-restriktionerne blev forlænget.

I nedlukningsperioden er der blevet lagt nyt gulv, og mellem indgangen og kassen er der lavet et stort rødt kors i gulvtæppet.

En gruppe af frivillige har på skift været i genbrugsbutikken hver anden dag siden midten af januar. Antallet har naturligvis været begrænset på baggrund af corona-restriktioner, men det har gjort det lettere at træffe beslutninger.

Der har længe været et ønske om at genbrugsbutikken enten skulle flyttes eller gennemgå en renovering, og det har situationen med corona altså givet mulighed for, oplyser Røde Kors Ringsted i en pressemeddelelse.