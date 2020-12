Gavmilde borgere sørgede for masser af juleguf til plejecentre

En masse kunder i Dagli Brugsen Høm ved Ringsted har sørget for, at beboerne på Ringsted Kommunes tre plejecentre ikke kommer til at mangle noget til den søde tand i julen.

Anders Jensen fik i sidste uge den idé at opfordre kunderne til at donere varer til beboerne på Ringsted Kommunes plejecentre for at forsøde beboernes jul og vise, at der er nogle, som tænker på dem.